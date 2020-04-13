Украина выделяет деньги на борьбу с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения

Кабмин Украины выделил 44,86 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Как сообщает пресс-служба Минэнерго, с начала года на территории, поражённой радиацией, случилось уже 27 возгораний на площади около 70 га. Последний пожар, который не удаётся потушить уже неделю, имел чёткий человеческий фактор. Поджигатель установлен и задержан.

Помимо антропогенного фактора, опасения вызывают и погодные условия. По данным Укргидрометцентра, тенденция последних лет – повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. Ситуация с пожарами в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 13.04.20

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