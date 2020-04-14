Дождь помог потушить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС потушен. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление.

Об этом сообщил председатель ДСНС Николай Чечеткин президенту Украины Владимиру Зеленскому на ежедневной селекторном совещании.

«На вопрос президента, когда именно остановится горение в зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет», – сообщает пресс-служба главы Украины.

Зеленскому также доложили, что накануне, после 16:00 13 апреля, произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Он уничтожил несколько деревень и подошёл к хранилищу радиоактивных отходов. Поэтому ДСНС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на этой территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Радиационный фон в зоне пожара находится в норме.

Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, осуществляются следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге почти 7 га сухостоя, сообщает газета «День» из Киева.

Второй задержанный – тоже местный, он сжигал мусор и не смог удержать огонь.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 14.04.20

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