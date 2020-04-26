В Киево-Печерской лавре все больны коронавирусом, есть и жертвы

В Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом. Кроме того, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры – всего около 150-200 человек, рассказал РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент. По итогам вспышки умерли три человека.

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В монастыре уже три недели действует карантин – его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. Через неделю, 12 апреля, был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел, напоминает «Бизнес ФМ».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 20.04.20

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