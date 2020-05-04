Карантин на Украине продлили до 22 мая

Украина продлила свою общенациональный карантин до 22 мая. Однако некоторые ограничения, начиная с 11 мая, будут ослабляться. Как было решено сегодня на заседании правительства, частичное снятие некоторых ограничений 11 мая будет включать в себя: открытие парков, некоторых специализированных магазинов и кафе, работающих на вынос или с доставкой еды на дом.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 4 мая в Украине зарегистрировано не менее 12331 случая заболевания Covid-19 и 303 случая смерти.

Карантин на Украине начался12 марта 2020 года.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 26.04.20

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