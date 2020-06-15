Украинцев попросили не запускать дроны рядом с военными и стратегическими объектами

Служба безопасности Украины обратилась к жителям страны с просьбой не запускать дроны возле военных и стратегически важных объектов вооруженных.

В силовом ведомстве говорят, что присутствие беспилотника будет расцениваться как попытка ведения несанкционированной фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и приравнивается к попыткам несанкционированного проникновения на их территорию. В связи с этим все летальные аппараты будут сбиваться или выводиться из строя другими способами.

«Беспилотные летательные аппараты, замеченные в районах проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами будут обезврежены», – сообщили в СБУ.

Кроме того, СБУ просит граждан быть бдительными и сообщать правоохранителям о нахождении подозрительных лиц рядом с военными объектами.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 10.06.20

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