На Украине дожди спровоцировали сильный паводок: люди остались без света, населенные пункты подтоплены, разрушены дороги и некоторые дамбы

На Украине обильные дожди спровоцировали паводок. По данным МЧС, на утро 24 июня в результате осложненных погодных условий были обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. Кроме того, водой оказались разрушены 110 км автодорог, 1 тыс. 850 м береговых и 90 мостов в Ивано-Франковской области, 30 метров дамбы № 5 в Черновицкой области; повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов, 280 м дамб в Черновицкой области и нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Подтоплено 197 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 165, Черновицкая – 18, Львовская – 8, Закарпатская – 3). Из них более 5 тыс. домов, 6 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области. В частности, было затоплено более 3 тыс. подвалов, 9 тыс. 644 приусадебных участков, 3 тыс. 286 колодцев, сообщает киевская газета «День».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий стихии на месте. Об этом он сообщил в Telegram. «Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды», – написал премьер.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 16.06.20

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