Коронавирус пришел на Чернобыльскую АЭС

На Чернобыльской АЭС обнаружен коронавирус. О первом случае инфицирования среди сотрудников сообщает Государственное агентство по вопросам управления зоной отчуждения.

«Среди персонала ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19. В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на ЧАЭС 9 июня 2020 года. Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», – написали представитель Агенства на своей официальной страничке в Фейсбуке.

Среди персонала ЧАЭС также обнаружено одно контактное лицо, человек изолирован и помещен под наблюдение врача.

Отметим, что на сегодняшний день на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, умерло чуть более тысячи человек. Накануне в стране был зафиксирован рекордный рост инфицированных – почти тысяча человек за сутки.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 24.06.20

На Украине дожди спровоцировали сильный паводок: люди остались без света, населенные пункты подтоплены, разрушены дороги и некоторые дамбы. / Жена Зеленского попала в больницу после выявления коронавируса. / Украинцев попросили не запускать дроны рядом с военными и стратегическими объектами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»