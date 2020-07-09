Во Франции посмеялись над Украиной, которая ждет военного вторжения России

Во Франции посмялись над страхом украинских элит по поводу военного вторжения в страну России. Статью на эту тему написала журналистка Кристель Неан для AgoraVox. В тексте она попыталась разобраться, чтоб же происходит в умах украинских политиков и военных и почему они решили, что в ближайшие дни РФ пойдет на них войной.

Напомним, что об угрозе вторжения со стороны РФ интернет и СМИ соседней страны пишет уже неделю. Сначала данную тему в конце июня озвучил замглавы МИД Украины Василий Боднар. В начале июля ее подхватил главком ВМС Алексей Неижпапа – он сообщил, что в течение ближайших дней Россия нападет на Украину то ли из-за плохой ситуации с водоснабжением Крыма, то ли после «провального» голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ. «В интервью «Думской» Алексей Неижпапа действительно заявил, что Украина готовится к российскому вторжению с юга в Херсоне (теперь базой для нападения считается уже не Кавказ, а Крым) и, следовательно, к крупномасштабному конфликту с Россией. Командующий ВМС Украины не исключает, что «Российская империя» попытается нанести удар в Херсонской области, чтобы восстановить водоснабжение Крыма через северный канал. По его словам, восстановление Россией находящейся в Крыму части канала станет признаком готовящегося нападения», – пишет г-жа Неан.

«Я даже не буду останавливаться на бредовом определении России как империи. Некоторые люди застряли в советских временах и не в силах понять, что современная Россия – не СССР. У этого адмирала, видимо, все еще более запущенно, чем у других русофобов, поскольку его отбросило не на 30 лет, а более чем на век назад.

Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны. Журналисты обвиняют российских коллег в наведении порчи, официальные лица без конца кричат о несуществующем российском вторжении, а кто-то путает РФ с империей – все это представляет собой обширный материал для научных изысканий», – считает авто статьи, которую приводит в переводе портал ИноСМИ.

«Что касается названной адмиралом главной причины, как я уже отмечала после бредовых заявлений главы МИДа, Россия уже приняла меры для решения проблемы водоснабжения Крыма, в частности занялась бурением артезианских скважин и строительством водоканалов в Симферополь и другие нуждавшиеся в этом регионы полуострова.

Поэтому у нее нет необходимости вторгаться на Украину, чтобы открыть канал. Проблема была решена иначе, как электроснабжение полуострова после уничтожения украинскими радикалами высоковольтных линий. Россия не стала полагаться на Киев, а проложила кабели через Керченский пролив, решив проблему раз и навсегда», – цитирует Кристель Неан ИноСМИ.

Напомним, официальная Москва категорически опровергает любые намеки на то, что Россия намерена воевать с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва намерена придерживаться в отношениях с Киевом Минских договоренностей и ждет того же от второй стороны.

Киев, Елена Васильева

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