Минздрав Украины начал озвучивать правила, по которым 1 сентября дети смогут вернуться в школы

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября 2020 года. Уже на следующей неделе все наработки будут представлены на утверждение.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает газета «День». В частности, обязательным будет измерения температуры для всех работников образовательного учреждения и детей. При температуре 37,2 и выше и детей, и взрослых не будут допускать к работе или учебе.

Родители, приводящие детей в школы, будут обязаны носить маски. Также в образовательном учреждении обязательными станут антисептики для обработки рук. Другие правила и требования для школ будут озвучены в ближайшее время.

Напомним, на Украине пандемия пока продолжается, в прошлые сутки было выявлено почти 900 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 09.07.20

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