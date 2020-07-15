Карантин по коронавирусу на Украине будет продлен, минимум, до сентября

Министерство здравоохранения Украины готовит проект постановления по продлению в стране карантина. Ожидается, что срок его будет увеличен, как минимум, еще на месяц.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать возможность продления карантина.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. По той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать», – пояснил глава Минздрава.

Напомним, 15 июля на Украине было зафиксировано 55.607 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 836 человек. За время пандемии от коронавируса скончалось 1427 человек.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 15.07.20

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