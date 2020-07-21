На Украине неизвестный взял в заложники автобус с людьми

На Украине в городе Луцк неизвестный мужчина взял в заложники автобус с людьми.

Как сообщает полиция города в своем аккаунте на Фейсбуке, утром 21 июля на горячую линию поступило сообщение о том, что неизвестный, у которого есть взрывчатка и оружие, взял в заложники порядка 20 пассажиров автобуса. Никаких требований пока он не предъявлял.

В Луцке введен оперативный план «Заложники». Территория центра города оцеплена полицией. Как сообщает ТАСС, одно из окон автобуса разбито. Периодически слышны выстрелы.

Киев, Елена Васильева

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