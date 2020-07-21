Полиция раскрыла личность террориста, захватившего заложников в Луцке

Полиция Украины установила личность террориста, который утром захватил автобус с заложниками на центральной площади города Луцка на западе страны. По данным замминистра внутренних дел Украины, человек, который позвонил в полицию и сообщил о том, что он захватил автобус, представился Максимом Плохим. В интернете уже найдена книга, предположительно, авторства этого же человека, где он описывает, в том числе свои взгляды на мир и систему, и опыт нахождения в тюрьме.

По данным полиции, до сих пор никаких требований преступник не выдвигал. Известно, что он стрелял по автобусу. В нем сейчас находится 20 человек.

На место происшествия летит министр МВД Арсен Аваков.

Отметим, что перед терактом в интернете появилось обращение Максима Плохого. В нем, позируя с автоматом, он призывает бороться с системой, а всем главам силовых ведомств, церкви, министерств, членам парламента и т.д. он советует покаяться и написать заявления с признанием, что все они являются террористами. В ином случае автобус с людьми будет взорван.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в своем Твиттере. Он сообщил, что сейчас в Луцке действует план «Заложник» по линии полиции и второй план «Бумеранг» – по линии СБУ. «Делается все, чтоб ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий по особым контролем», – написал Зеленский.

Киев, Елена Васильева

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