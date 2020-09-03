В аэропорту Киева пассажирка открыла запасный выход и вышла на крыло самолета

Невероятная ситуация произошла в аэропорту Киева. После приземления самолета, выполнявшего рейс из Турции, пассажирка открыла запасный выход и вышла на крыло, потому что в салоне ей якобы было очень жарко и она хотела подышать свежим воздухом. Врачи, полиция и таможенники прибыли из-за женщины, но оказалось, что она была трезва, пишет The Sun.

Причудливая ситуация, в числе прочего, попала на любительские видео. На кадрах отчетливо видно, как женщина сидит на крыле, ходит по нему, заходит обратно в салон, после того, как ее попросили вернуться.

«Самолет приземлился, и из него вышли почти все пассажиры. Женщина подошла сзади к аварийному выходу, открыла его и вышла», – так описал происшествие один из удивленных попутчиков. Он добавил, что дети женщины также были удивлены, увидев на крыле свою мать.

Международные авиалинии Украины подтвердили, что странный инцидент действительно имел место быть и что женщина была внесена в черный список, поэтому ей больше никогда не придется путешествовать с этим перевозчиком. «Пассажир был занесен в черный список за грубое нарушение правил безопасности и ненадлежащее поведение на борту», ​​– рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме того, пассажирке грозит очень большой штраф.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 27.08.20

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