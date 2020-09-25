Пользователям «ВКонтакте» на Украине пригрозили проблемами с полицией

На Украине будут ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть «ВКонтакте». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Те, кто продолжит использовать эту «запрещенную соцсеть», будут иметь дело с Национальной полицией, пригрозил он.

По словам Данилова, «сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть, – они все будут на учете» (цитата по УНИАН). «Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией», – добавил он.

Представитель украинских властей также сообщил, что СНБО и другие государственные органы «совместно с международными партнерами» намерены в ближайшее время полностью закрыть доступ к российской соцсети на Украине.

Ранее представители «ВКонтакте» заявили, что обошли блокировки на территории Украины и возобновили работу мобильного приложения на территории «Незалежной».

Напомним, в мае СНБО продлил на три года действие запрета на Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российских интернет-ресурсов.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 21.09.20

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