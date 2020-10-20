На Украине не хватает кислорода для больниц

На Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, на брифинге заявил эксперт Министерства здравоохранения, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Он отметил, что сейчас используются лишь 613 ИВЛ, тогда как вообще их на Украине более 4,6 тысячи.

«Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подведением кислорода. Некоторые медучреждения поручение выполнили, но в некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов», – сказал Дубров.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 12.10.20

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