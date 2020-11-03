Украина близка к катастрофе из-за ковида – Минздрав

Министр здравоохранения Украины предупредил во вторник, 3 ноября, что страна «близка к катастрофе» из-за стремительного развития пандемии коронавируса. В больницах не хватает ни кое, ни медицинского персонала.

«Мы прошли точку невозврата и находимся на грани катастрофы», – сказал Максим Степанов во время выступления перед депутатами Рады, предупредив, что «худшее еще впереди». «В случае 100% -ного насыщения коек мы будем вынуждены отсортировать пациентов, выбрав тех, у кого больше шансов на выживание», – добавил он.

Число новых пациентов на Украине продолжает расти: во вторник за 24 часа было зарегистрировано 8 899 случаев инфицирования, в том числе 1207 госпитализаций при населении почти 40 миллионов человек.

Как пишет газета «Фигаро», в бывшей советской республике с обветшалой системой здравоохранения в настоящее время имеется более 52000 больничных коек для пациентов с Covid-19, но более 67% уже заняты, согласно данным Министерства здравоохранения.

Очень критикуемый за его борьбу с эпидемией со стороны оппозиции, которая требует его замены, Степанов усомнился в «вопиющей халатности» своих соотечественников в отношении превентивных мер, в том числе ношения масок и социального дистанцирования. Министр сообщил, что для компенсации нехватки кадров Минздрав стремится нанимать стажеров и студентов-медиков.

Киев, Елена Васильева

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