Масштабные пожары в Луганской области случились из-за воровства топлива для пожарной техники

Одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области летом и осенью 2020 года было системное хищение топлива для пожарной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

«Следователи ТУ ГБР в городе Краматорске установили, что одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищение топлива под руководством ГУ ДСНС в Луганской области. Почти в каждом структурном подразделении указанного управления с указания руководства были приобретены специальные технические средства – для коррекции одометров автомобилей », – говорится в пресс-релизе, который цитирует киевская газета «День».

По мнению следователей, именно с использованием этих приборов систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали.

Таким образом, в управлении ДСНС не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров при возникновении массовых пожаров на территории области не смогла вовремя выехать на места пожара, что, в свою очередь, не дало возможности их оперативной локализации.

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты вероятные орудия преступления, а также документы и другие улики, имеющие доказательственное значение для уголовного производства. Также проведены допросы должностных лиц указанного главного управления ДСНС.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 11.11.20

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