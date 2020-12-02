Вице-премьера Украины задержали за пьяный разгул в турецком отеле

Украинского вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского задержали в Турции за пьяное хулиганство в отеле. Об этом сообщил бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, разразившись оскорблениями в адрес Уруского.

«Вице-премьер Украины и просто ублюдок – Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин», – написал народный избранник в своем телеграм-канале.

Кива добавил, что поступок вице-премьера стал «очередным позором» для Украины, и напомнил про недавний скандал с украинским министром инфраструктуры. По словам парламентария, высокопоставленного чиновника во время официального визита в Казахстан поймали с поддельным ПЦР-тестом на коронавирус. В связи с этим Кива заявил, что как депутат будет добиваться от президента Украины Владимира Зеленского увольнения этих министров, позорящих страну.

Министры на обвинения в свой адрес пока никак не отреагировали.

Киев, Наталья Петрова

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