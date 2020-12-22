Выборы мэра Харькова пройдут или в марте, или в октябре 2021 года

Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться в марте или октябре 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Это может быть последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. По его словам, 28 марта голосование провести, скорее всего, не получится из-за процедурных моментов.

«Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя», – сообщил Корниенко.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса. 21 декабря в Харькове приземлился борт с его телом. Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ6 сообщает киевская газета «День».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 22.12.20

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