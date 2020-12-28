Украина пытается получить побольше вакцин от коронавируса

Правительство президент активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

«Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам», – написал он.

Кроме того, подчеркнул Шмыгаль, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады, добавил он.

Как сообщает киевская газета «День», согласно «дорожной карте», которую Минздрав разработал совместно с международными экспертами, вакцинация от коронавируса пройдет в Украине в 2021-2022 годах. Планируется охватить не менее 50% населения страны.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина в марте 2021 года бесплатно может получить 8 млн доз вакцины, чего хватит для 4 млн человек, поскольку препарат должен вводиться дважды.

В Украине по состоянию на 27 декабря лабораторно подтверждены 1 025 989 случаев COVID-19, из них за сутки – 6 113.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 24.12.20

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