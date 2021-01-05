Утеплять дома, меньше тратить, закупать объемы летом, искать подешевле – украинцев снова учат экономить на газе

Украинские политики и бизнесмены учат население экономит на газе. Как напоминает киевская газета «День», с нового года поставки голубого топлива до потребителя выросли в цене более, чем в полтора раза. За нее население платит напрямую облгазам, которым тарифы поднял регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ). Киевская газета «День» приводит подробный расклад того, как можно тратить на газ меньше денег. РИА «Новый День» приводит текст без изменений.

"«Меньше всего – 37 коп за кубометр в месяц – будут платить киевляне, а больше всего – более 3 гривен за кубометр в месяц – часть Винницкой области. Тарифы остальных облгазов колеблются в этом диапазоне.

«Например, если это густонаселенный город, например, Киев или Харьков, то там тариф в расчете на 1 человека гораздо меньше, чем это будет в каком-то горном районе или районе, который в котором проживает небольшое количество людей», – объясняет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

Напомним, что за сам газ и за его доставку мы платим отдельно. За газ – газоснабжающей компании, а за доставку топлива – газораспределительной компании (облгазу).

Поэтому единственный вариант сэкономить на доставке топлива – потреблять меньше. В частности, благодаря утеплению домов, модернизации систем отопления и т.п.

А вот платить меньше за сам газ можно благодаря смене поставщика и сезонным колебаниям цены.

Впрочем, подавляющее большинство потребителей до сих пор покупают газ как обычно – у региональных организаций сбыта газа. Их цена на январь – чуть меньше 10 грн за кубометр. Хотя на рынке есть предложения практически на 3 грн дешевле. Почему именно 10 грн, уже заинтересовалось правительство. Премьер поручил проверить обоснованность цен на голубое топливо. А также на собственном примере показал, как его можно покупать дешевле.

«Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа. Сделал это онлайн за несколько минут. И посчитал, что экономия для моего домохозяйства составит порядка 30%», – подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Купить топливо по 7-8 грн за кубометр действительно можно, просто изменив поставщика, которых сейчас более полсотни. Об этом на днях заявил и президент Украины Владимир Зеленский. В качестве примера глава государства привел государственную газоснабжающую компанию «Нефтегаз Украины», которая предлагает топливо существенно дешевле, чем большинство частных газосбытов.

«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей ... Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у «Нефтегаза Украины» сегодня самые низкие цены относительно всех поставщиков», – отметил Владимир Зеленский.

Специалисты напоминают: единой цены газа для населения с августа 2020 году больше нет. После открытия рынка газа правительство больше не регулирует его стоимость. Все – в руках рыночных механизмов: спроса и предложения, а также конкуренции. Поэтому в каждой компании теперь – своя цена на топливо. У кого-то она выше, а у кого – ниже.

«Каждый человек может выбрать себе то, что ему нравится, за что он готов заплатить. И начать пользоваться именно этим. Если это тот же поставщик – остаться с ним, если это новый поставщик – перейти к нему», – подчеркивает директор по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадим Гламаздин.

После открытия рынка газа для населения цены на топливо у разных поставщиков в январе колеблются от 7 до почти 11 грн за кубометр.

«Один поставщик превысил январскую отметку в 10 грн за кубометр. Зато сразу 25 компаний предлагают в январе газ дешевле 9 грн. А у 12 поставщиков цены ниже даже 8 грн», – констатирует Татьяна Бойко.

Но люди всегда могут выбрать наиболее выгодную цену. Выбор – за самими потребителями.

«Наша цена составляет 7 грн 22 коп. Цена других, частных поставщиков газа – газосбытов – больше. Почему она такая – это вопрос к ним. На это ни правительство, ни «Нефтегаз Украины» пока влияния не имеют. Потенциально на это может иметь влияние Антимонопольный комитет», – отмечает глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев.

Чтобы сменить поставщика, прокладывать новую трубу не надо. Льготы и субсидии при переходе к новой компании также сохраняются. Сменить поставщика газа можно просто через интернет или в отделениях банков-партнеров, в частности Сбербанка. Достаточно подать заявление на присоединение, минимальный пакет документов и дождаться ответа компании. Согласовывать все это со старым газосбытом не требуется. Все бюрократические процедуры сделает уже новый поставщик.

«Украинским потребителям очень важно перейти к формату сознательного потребления газа, сознательного выбора поставщика. Вот меня реально удивляет, каким образом сейчас украинские домохозяйства продолжают покупать газ у частных газосбытов по 10 грн, если есть предложения почти на 3 грн дешевле», – добавляет глава правления НАК «Нефтегаз Украины».

В то же время украинцам придется привыкать к сезонным ценам. Зимой стоимость газа растет, потому что растет его потребление. Как и в Европе.

«Украинский рынок газа является частью европейского рынка газа, формирует цену, исходя из того, какова цена в Европе», – объясняет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Там газ сейчас дорожает. Но в Украине, благодаря рекордным запасам топлива в подземных хранилищах, стоимость для населения сейчас даже ниже, чем на бирже.

«Наша цена составляет 7,22 коп. И эта цена ниже пока, чем тот индикатив, который сформировался на украинской бирже, где продаются основные объемы газа», – подчеркивает глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев.

А уже весной ожидают такое же сезонное, но удешевление газа. Поэтому эксперты советуют: чтобы купить топливо дешевле, надо заказывать сезонные или годовые объемы летом.

«Летом газ самый дешевый, а зимой газ самый дорогой. И исходя из этого, всегда выгодно купить хорошие объемы газа где-то в мае или июне, или хотя бы в июле, и иметь гарантированно дешевый газ в том году, когда вы его купили», – добавляет Александр Харченко.

Таких сезонных предложений было достаточно в этом году. Но из-за низкой осведомленности о рынке газа большинство украинцев ими не воспользовались. Но специалисты убеждены: после этой зимы сменить поставщика решится гораздо больше людей.

«Здесь важно, чтобы наш украинский потребитель стал более сознательным. И мы в «Нефтегазе Украины» очень надеемся, что этой весной, этим летом многие потребители воспользуются как возможностью сменить поставщика, так и возможностью приобретения газа по низкой летней цене», – отмечает Андрей Коболев».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 28.12.20

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