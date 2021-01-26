Киев по-прежнему не получил ни одной дозы вакцины от коронавируса

Украина оказалась в числе стран, которые не только до сих пор не получили вакцины от коронавируса, но даже не знает, когда будут осуществлены первые поставки.

На закупки западных препаратов в больших масштабах у Киева нет средств, сообщает агентство «Евроньюс».

Приобретение российских вакцин в Киеве даже не рассматривают, официально объясняя это тем, что они не прошли всего цикла испытаний. Глава украинского минздрава в комментарии западным СМИ назвал «Спутник V» «информационным оружием в гибридной войне».

«Конечно, нам несколько обидно из-за того, что наши коллеги из зарубежных стран – и стран-производителей вакцины, и стран, которые не разработали вакцину, но имели возможность получить её уже месяц назад – что наши коллеги уже прививаются и могут быть уверены по поводу ковида в завтрашнем дне», – рассказал в беседе с «Евроньюс» врач киевской больницы №17 Виталий Соколов.

Альтернативу Киев ищет в Китае. Уже заключён контракт на почти два миллиона доз. Но препарат Sinovac Biotech пока не прошёл всех испытаний. А высокая цена – почти 18 долларов за укол – и поставки через посредника вызвали дебаты в обществе.

Киев ведёт переговоры с Евросоюзом, который обещал помощь. Но в Брюсселе пока испытывают проблемы и с собственными поставками.

«Сегодня мы ведём фактически каждую неделю переговоры о заключении контрактов с соответствующими компаниями и о получении Украиной части всего пула вакцин, который был приобретён для Европейского союза», – рассказала «Евроньюс» вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что Украина – далеко не единственная страна, оказавшаяся в такой ситуации. В рамках COVAX – гуманитарной программы самой ВОЗ – Киеву должны предоставить от 8 до 16 миллионов доз нескольких производителей, но финансирование этого проекта также оказалось под вопросом, и в любом случае поставки начнутся не раньше второго квартала этого года.

Киев, Александра Столицына

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