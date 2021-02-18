На Украине с весны начнут дорожать билеты на поезда – каждый месяц на 2 процента

На Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года, сообщает киевская газета «День».

«Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци», – заявил Криклий.

При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует скидки до 40 процентов от стоимости.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 17.02.21

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