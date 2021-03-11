Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Украина одобрила использование китайской вакцины Sinovac от Covid-19. Об этом в среду заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

«Это решение было принято Минздравом на основании изучения регистрационных свидетельств, материалов клинических исследований по безопасности и эффективности и анализа пользы и риска», – уточнил Иващенко.

Sinovac теперь является третьей вакциной, одобренной на Украине для использования в экстренных случаях. Ранее были зарегистрированы вакцины AstraZeneca и Pfizer / BioNTech. Украина начала кампанию по вакцинации только в феврале и ее темпы пока оставляют желать лучшего. Кроме того, население страны не испытвает большого желания прививаться, задавая власти вопросы о том, как долго будет длиться эффект и не придется ли ставить уколы каждые три-шесть месяцев, чтобы поддерживать иммунитет.

Между тем, украинские официальные лица недавно заявили, что страна вступила в третью волну коронавируса, что привело к увеличению числа инфекций и госпитализаций.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Украине зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев Covid-19 и 28 925 смертей от этого заболевания.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 09.03.21

Экоактивисты США обвинили российских мидий в цветении Великих озер. / Китайская вакцина придет на Украину с задержкой. / На Украине проведут онлайн-фестиваль по приготовлению борща. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»