Вынесли кассу: на Украине трое малолетних детей ограбили магазин

В Запорожье трое маленьких детей ограбили магазин. Добычей малолетних преступников стали 8 тысяч гривен. Детей задержали правоохранители. Об этом пишет телеграм-канала «Это Запорожье».

«Что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривен. Разруливать вопрос приехал батя», – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно видеть троих мальчиков на вид 5-7 лет. Рядом с ними стоят сотрудник полиции и их отец, вызванный на место преступления.

Запорожье, Наталья Петрова

Запорожье. Другие новости 02.04.21

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