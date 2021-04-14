Житель Украины переболел Covid-19 четыре раза

Украинец переболел новой коронавирусной инфекцией четыре раза. Об этом сообщил врач Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев.

По словам медика, пациент неоднократно заражался Covid-19 из-за проблем со здоровьем. У украинца не вырабатывался иммунитет к ковиду по причине многочисленных сопутствующих заболеваний, передает УНИАН.

«Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали», – рассказал завотделением клиники, где лечился пациент.

За минувшие сутки на Украине коронавирус подтвердился у еще 14 553 человек, скончались 467 пациентов, выздоровели – 12 384. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. С начала пандемии в стране выявили 1 887 338 зараженных, выздоровели 1 442 618 человек, умерли – 38 225.

Накануне министр заявил, что Украина находится на пике третьей волны Covid-19, и ситуация с заболеваемостью начала постепенно выправляться.

Киев, Наталья Петрова

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