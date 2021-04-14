Власти Киева продлили локдаун из-за Covid-19

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о продлении усиленных мер карантина до конца месяца. В украинской столице продолжат действовать пропуска для общественного транспорта, а школы останутся закрыты.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении суровых ограничительных мер на две недели, то есть до 30 апреля», – цитирует Кличко пресс-служба киевской городской администрации.

По словам киевского мэра, альтернативой усиленному карантину может быть только резкий рост числа заболевших коронавирусом.

«У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше», – пояснил Кличко.

С 5 апреля в украинской столице усилили карантинные меры. Общественный транспорт доступен только для людей со спецпропуском, школы и детские сады закрыты, а заведения общепита продают блюда только на вынос.

Перед объявлением локдауна власти Киева обсуждали возможность введения комендантского часа. Позже от этой меры отказались. За сутки с 13 по 14 апреля в украинской столице подтвердили 1457 новых случаев заболевания ковидом.

Киев, Наталья Рязанова

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