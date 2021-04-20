Ответ на задержание с поличным в Петербурге украинского консула – Киев высылает российского дипломата

Киев заявил о высылке одного российского дипломата. На сборы ему даны 72 часа.

Как сообщает агенство АФП, МИД Украины прислал коллегам из РФ ноту, в которой советник посольства России в Киеве был объявлен персоной нон грата. По словам пресс-секретаря украинского министерства иностранных дел Олега Николенко, решение было принято после задержания российским ФСБ консула Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка по обвинению в шпионаже. Его взяли в минувшие выходные с поличным при попытке на встрече с гражданином России получить секретную информацию.

Отметим, что сотрудник украинского консульства стал 19-и за последние дни, кого обьявили персоной нон грата. До него в субботу из Праги выслали 18 сотрудников российского посольства. Чешские власти постирали их офицерами спецслужб, причастных ко взрывам складов с боеприпасами в чешской деревне в 2014 году.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 17.04.21

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