Зеленский предложил открыть украинские школы в российских городах

Президент Украины выступил с предложением открывать украинские школы в российских годах. В интервью France-Presse, Reuters и Associated Press он прокомментировал критику украинской политики со стороны российских властей. Полная версия беседы с иностранными агентствами появилась на сайте главы государства 16 июня, сообщает «КП-Ураина».

«Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, никогда не слышал, чтобы Президент России говорил по-украински. Хотя, мне кажется, он тоже не запрещен. Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ – английские, хотят – венгерские. Частные – пожалуйста. Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», – заявил Зеленский.

Первые выдержки из интервью президента France-Presse, Reuters и Associated Press были опубликованы еще 14 июня, полный текст интервью был размещен на сайте президента Украины 16 июня 2021 года.

Согласно языковому закону, русскоязычные школы с сентября 2020 года должны были перейти на украинский язык обучения. Школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, сделают это с сентября 2023-го.

Стоит отметить, что предложение Зеленского уже вызвало дискуссии в социальных сетях. В частности, в пабликах Тюмени жителями высказывались мнения в духе «не надо нам здесь насаждать украинский фашизм» и вспоминались все скандалы с украинскими бандеровскими факельными шествиями, посмертными чествованиями военных, воевавших на стороне фашистской Германии, притестении русских и другие нелицеприятные факты.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.06.21

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