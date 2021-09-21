Нацбанк Украины ставит эксперимент – начинает выдавать зарплаты в е-гривне

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство цифровой трансформации планируют в 2021 году реализовать пилотный проект и выплатить заработную плату работникам Минцифры в электронной гривне.

Об этом сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Есть четкое желание… уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривны. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически является ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году проэкспериментируем», – рассказал Макарчук во время круглого стола «Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски».

Макарчук добавил, что полноценный запуск электронной гривны ожидается не ранее конца 2022 года.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 21.09.21

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