Симптомы заболевания COVID-19 отличаются от прошлогодних. Они не дают высокую температуру, кашель и одышка приходят позже, а вкусы и запахи вообще не исчезают. Такими наблюдениями в своем Фейсбуке поделилась директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова.

«Развивается нынешний COVID-19 очень быстро… По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что, сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро, причем незаметно для себя и окружающих. Температура не очень высокая (бывает 37,2-37,5), а поражение лёгких уже 70% и более, одышка появляется и нарастает за считанные часы», – утверждает Федорова.

По ее словам, запах и вкус у большинства больных не теряются. Вначале болезни наблюдается першение в горле, насморк (симптомы обычной простуды или переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 28.09.21

Война дипломатов – посла Венгрии в Киеве приглашают для разговора в МИД. / Венгров возмутила критика украинцами соглашения с Россией – посла Украины вызвали в МИД. / «Убийца украинской экономики»: в Киеве назвали угрозу страшнее «Северного потока-2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»