Бывший главнокомандующий ВС Украины заявил, что Россия взрывала украинские склады с боеприпасами

Ко взрывам на украинских складах с боеприпасами, как и в Чехии и Болгарии, причастна Российская Федерация. Об этом в комментарии газете «День» рассказал начальник Генерального штаба ВСУ – Главнокомандующий ВСУ (2014 – 2019 гг.) Виктор Муженко.

«На сегодня уже есть заявления Генеральной прокуратуры, основанные, очевидно, на соответствующем фактаже о том, что это была диверсия. Тем более что диверсии такого типа произошли не только в Украине, но и в Чехии и Болгарии. Я убежден, что это была именно диверсия, которую осуществляла Российская Федерация. Последняя не оставляет сегодня попыток взять Украину под контроль, в том числе и путем военной агрессии», – сообщил Муженко.

По его словам, одной из задач РФ является ограничение потенциала украинской армии, в частности, нейтрализация артиллерии.

«Украинская артиллерия себя очень эффективно показала в 2014 – 2015 годах. По нашей информации, состоялось совещание, которое проводил Путин с высшим военным руководством РФ, на котором он задал вопрос: есть ли у них возможности преодолеть оборону украинской армии На это военное руководство РФ ему ответило: пока не будет нейтрализована украинская артиллерия, без применения авиации такой возможности не будет. Поэтому, повторяю, абсолютно логичным является вывод, что это была диверсия, следы которой ведут в Россию», – добавил Виктор Муженко, которого цитирует киевская газета «День». Она же напоминает о том, какие взрывы Муженко имеет в виду:

Октябрь 2015 года. Сватово, Луганская область.

Март 2017 года, Балаклея, Харьковская область.

Сентябрь 2017 года, Калиновка, Винницкая область.

Октябрь 2018 года, Ичня, Черниговская область.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 28.09.21

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