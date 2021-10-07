Полуторагодовалого ребенка антиваксеров парализовало из-за полиомиелита

На Украине полуторагодовалый ребенок стал инвалидом после того, как заболел полиомиелитом. Трагический случай произошел в Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям, сообщает украинский Минздрав.

Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на поле- острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов – ведется поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и т.д.

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 годуна Украине оценивается как недостаточный, за 8 месяцев 2021 – 53,0%. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателю в 95% не удастся. Низкие уровни в следующих областях Украины: в Херсонской- 40,7%, Ивано-Франковской – 42,2%, Закарпатской – 43,1%, Запорожской – 46,2%, Харьковской – 46,5%, в Одесской и Киевской областях – 47,5%. В Черновицкой и Львовской – по 48,5%, в Ровенской – 48,9%.

Отметим, что в 2015 году Украина прошла путь ликвидации вспышки полиомиелита, мероприятия продолжались более 2 лет.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 07.10.21

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