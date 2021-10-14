Умер бывший директор Чернобыльской АЭС – он возглавлял ее во время катастрофы

Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял станцию во время катастрофы.
О смерти в Фейсбуке на официальной страничке сообщило Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».
«Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего», – говорится в некрологе.
Напомним, что Брюханов течение 1970-1986 годов занимал должность директора Чернобыльской АЭС.
Киев, Елена Васильева
Киев. Другие новости 14.10.21
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