Осенние каникулы на Украине могут продлить до 3-4 недель

Министерство здравоохранения и министерство образования Украины могут продлить осенние каникулы в школах до 3-4 недель. Виной всему пандемия коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

«Скорее всего, каникулы будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели», – отметил он.

По словам Кузина, на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

«Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на «условный» карантин», – отметил санитарный врач.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 14.10.21

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