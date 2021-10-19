В Кривом Роге найден мертвым брат бывшего мэра Константина Павлова, который тоже умер, но двумя месяцами ранее

В Кривом Роге найден мертвым брат бывшего мэра Константина Павлова. Информацию о смерти 46-летнего Андрея Павлова подтверждают источники в правоохранительной сфере, сообщает киевская газета «День». Андрей Павлов был младшим братом городского головы Кривого Рога Константина Павлова, которого также нашли мертвым 15 августа нынешнего года в его загородном доме. Причины смерти бывшего мэра до сих пор не установлены. Основной версией гибели Константина Павлова правоохранители считают самоубийство.

Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области, на теле Андрея Павлова следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают в доме на улице Черняховского в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

По имеющейся информации, тело Андрея Павлова в квартире около 16.30 обнаружил его друг. «Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо», – сообщили в пресс-службе полиции. Когда знакомый приехал, Павлов-младший был мертв.

При этом, сообщает газета «День», ещё утром в день смерти брата бывшего мэра Кривого Рога видели живым. На месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будут направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Кривой Рог, Елена Васильева

Кривой Рог. Другие новости 15.10.21

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