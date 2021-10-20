В Канаде построят полигон, чтобы пускать с него в космос украинские ракеты

В канаде построят полигон, чтобы пускать с него в космос украинские ракеты. Об этом, рассказал в Фейсбуке вицепремьер Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Как сообщает киевская газета «День», сегодня состоялась встреча Урусского и исполнительного директора канадской компании Maritime Launch Services LTD Стива Матье. Стороны затронули вопрос реализации космического проекта, в котором так же будут участвовать государственные предприятия «Конструкторское бюро «Южное имени М. К. Янгеля» и «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова».

«В настоящее время решены все бюрократические вопросы с обеих сторон, и уже в конце 2021 года в канадской провинции Нова Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносители «Циклон 4М», – написал вице-премьер.

Уруский добавил, что первый запуск спутников в Канаде украинской ракетой-носителем «Циклон-4М» запланирован на конец 2023 года.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 19.10.21

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