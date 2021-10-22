Диоксид серы от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха добрался до Украины

Диоксид серы, который выделился в ходе извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма на западе архипелага Канарские острова, добрался до Украины, сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей официальной страничке в Фэйсбуке.

«На острове Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. В последние дни ученые с помощью спутникового мониторинга обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2, который выделяется при вулканических извержениях. В настоящее время эти воздушные массы уже достигли территории Украины», – говорится в сообщении.

Но, как отметили ученые, волноваться не стоит. «Превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах – 10-15 км. Соответственно, на воздух, которым мы с вами дышим, это не влияет значительным образом. В случае выпадения осадков образуется слабокислый дождь, который, опять-таки, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды», – заверили в Укргидрометцентре.

Как сообщает киевская газета «День», синоптическая ситуация в Украине сейчас динамичная – воздушные массы довольно быстро будут перемещаться по территории страны.

«И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, которая содержим превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, уходя в восточном направлении», – отметили в Укргидрометцентре.

Вулкан извергается на острове Ла Пальма уже больше месяца, человеческих жервт нет, но урон, нанесенный природным явлением, колоссален.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 22.10.21

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