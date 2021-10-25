Германия передала на нужды стран третьего мира и Украины 7,6 млн доз вакцины от коорнавируса

Германия бесплатно передала 7,6 миллиона доз вакцин от коронавируса в страны третьего мира, в том числе в Африку, а также на Украину.

Киеву досталось 1,5 миллиона доз. Вьетнам получил 2,6 миллиона доз, Египет и Гана – и по 1,2 млн, Намибия – 0,2 млн доз.

Еще 10 млн доз Германия передала международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, что на Украине завершили вакцинацию около семи миллионов человек. Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Все они предусматривают введение двух доз препарата. Однако население прививаться от коронавируса не спешит, антиваксеровские настроения в стране сильны даже среди медицинского персоанала.

Берлин, Киев, Елена Васильева

Берлин, Киев. Другие новости 22.10.21

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