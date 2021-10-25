Константинопольский патриарх Варфоломей: вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вручение Томоса Православной церкви Украины (ПЦУ) восстановило историческую справедливость.

Об этом он рассказал в интервью кипрской газете Politis, которое было опубликовано 24 октября.

«Резкая реакция Московского Патриархата вызвана тем, что спустя века Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», – отметил Варфоломей в беседе с изданием, приуроченной к 30-летию его пребывания на патриаршем престоле.

Патриарх считает, что передача Киевской митрополии под власть Московского патриархата при правлении Константинопольского патриарха Дионисия IV в последней четверти XVII века была совершена под давлением.

«Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», – указал патриарх.

Между тем, сам Вселенский патриарх Варфоломей накануне был госпитализирован в больницу в США из-за плохого самочувствия, сообщает издание The National Herald.

Архиепархия заявила, что Вселенский патриарх Варфоломей готовился выехать на службу в собор Святой Софии в Вашингтоне, когда ему стало плохо «из-за длительного перелета и загруженного расписания после прибытия».

«Его врач посоветовал ему отдохнуть и обратиться за мопощью в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в США.

24 октября Вселенский Патриарх Варфоломей планировал провести богослужение в Софийском соборе в Вашингтоне.

Визит Варфоломея в США продлится до 3 ноября.

Киев, Елена Васильева

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