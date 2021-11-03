В Киеве проходит митинг антиваксеров – они перекрывают центр города

В Киеве проходит акция протеста граждан, недовольных вакцинацией от коронавируса. Участники перекрывают движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала, сообщает киевская газета «День».

Участие в акции принимает несколько сотен людей, все они – без защитных масок. Протестующие требуют отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения школьников на очное обучение в школы, а также выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.

После перекрытия движения транспорта организаторы акции протеста планируют провести вече – прямо под зданием Верховной Рады.

В свою очередь правоохранители пытаются уговорить протестующих разблокировать движение хотя бы для общественного транспорта.

Сообщается, что в акции протеста принимает участие экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко вместе с сестрой. Украинские СМИ уточняют, что ранее Савченко задерживали в аэропорту Борисполя за попытку пересечь границу с поддельным сертификатом о вакцинации.

«Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены нужно бороться», – заявила Савченко на митинге.

По словам бывшего украинского парламентария, при въезде в страну у нее был только загранпаспорт, а инцидент с поддельным сертификатом был подстроен властями, чтобы запугать граждан путем привлечения к ответственности публичного человека, сообщает издание «Страна.уа».

Отметим, что накануне в Киеве был выявлен рекордный уровень заражения коронавирусом – суточный прирост по сравнению с 1 ноября увеличился почти в четыре раза. Было зафиксировано более 1700 новых случаев Covid-19. Киев и 16 регионов Украины перешли в так называемую красную зону эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения.

По данным соцопроса, 43% взрослого населения страны не готовы делать прививку.

Полностью вакцинированы на Украине менее 20% жителей. Число госпитализированных с инфекцией впервые с начала пандемии превысило 50 тысяч, сообщает «Евроньюс».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 02.11.21

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