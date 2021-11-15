Украина прорабатывает вопрос введения ЧП на границе с Белоруссией

В областях Украины, которые граничат с Беларусью, в случае риска миграционного кризиса может быть введено чрезвычайное положение. Об этом рассказал на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Проработаны разные сценарии вплоть до того, что будет введено чрезвычайное положение в приграничных областях», – отметил министр.

По словам Монастырского, в приоритете правительства в ближайшие два года укрепить государственную границу с Беларусиией. Он добавил, что уже в бюджете на следующий год будут предусмотрены средства. Министр отметил, что также на границе будут построены временные укрепления в тех местах, где возможно массовое присутствие мигрантов.

Как сообщалось, в Луцке 14 ноября по поручению Владимира Зеленского состоялось совещание по дополнительным мерам по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы под председательством секретаря СНБО Данилова.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией продолжается с августа. Страны обвиняют Беларусь в специально созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против них как стран ЕС. На этой неделе большие группы мигрантов пытались прорваться через границу из Беларуси в Польшу, но часть из них польским пограничникам удалось вернуть обратно на границу.

Польша планирует построить к середине следующего года на границе с Беларуссией заграждение высотой более 5 метров. Украина также усиливает границу с Беларуссией и направляет туда дополнительно 8,5 тысяч военных. По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, в Белоруссии уже находится около 15 тысяч мигрантов. Европейские СМИ сообщают другую цифру – речь идет о трех или четырех тысячах человек, включая женщин и детей. В основном люди приезжают из Ирака и Сирии.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 10.11.21

Главный украинский националист призвал своих соратников находиться в боевой готовности. / Эксперт назвала геноцидом народа газовый кризис на Украине. / «Газпром» увеличил транзит газа в Европу через Украину, но Киев снова недоволен. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»