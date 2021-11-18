В Закарпатье начали анонимную вакцинацию от ковида

В Закарпатье впервые вводится анонимная вакцинация, где люди, купившие фальшивые COVID-сертификаты, смогут получить прививку, сообщает Zaxid.net.

«Это социальный проект для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках от коронавируса и изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию, или по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации от Covid-19», – говорится в сообщении.

Прививаться анонимно могут все жители Закарпатья в специальном кабинете в медицинском центре в Ужгороде. Для получения такой услуги достаточно назвать любой псевдоним, чтобы не раскрывать подлинное имя. В настоящее время доступны все виды вакцин от COVID-19.

По словам профессора, депутата Закарпатского областного совета Федора Шандро сейчас в области 4 тыс. купленных сертификатов. Их количество резко возросло после того, как вакцинация стала обязательной для государственных служащих, работников сферы образования, медицины и культуры. Это послужило причиной того, что он предложил анонимную вакцинацию.

Отмечается, что на приеме медицинские работники будут запрашивать только необходимую информацию и не осуждать лиц за их действия. Эта акция – шанс исправить ошибку и спасти свою жизнь и здоровье.

Напомним, что программа вакцинации на Украине, фактически, срывается – привито около 20 процентов населения. Соцопросы говорят о том, что половина украинцев не готовы ставить вакцину от ковида. По уровню смертности Украина вышла в эти дни на вторе место после России – цифры почти доходят до 1000 летальных случаев в день.

Киев, Елена Васильева

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