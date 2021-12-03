Глава Пентагона надеется, что СССР не вторгнется с войной на Украину

В четверг, 2 декабря, министр обороны США Ллойд Остин выразил озабоченность ростом напряженности между Москвой и Украиной, но случайно спутал Россию и Советский Союз, который исчез три десятилетия назад. На пресс-конференции в Сеуле Ллойд Остин ответил на вопрос о нынешнем всплеске напряженности между Украиной и Россией, которую Киев обвинил в сосредоточении войск на своей границе в рамках подготовки к вторжению (что Москва категорически отрицает).

«У России есть значительные силы в приграничном регионе, и мы по-прежнему обеспокоены этим», – сообщил глава Пентагона. «Но, надеюсь, мы не увидим вторжения Советского Союза на Украину», – добавил он, ошибочно назвав Россию именем бывшего соперника США времен «холодной войны», сообщает «Фигаро».

Как напоминает «Фигаро», Советский Союз распался в 1991 году, дав жизнь пятнадцати странам, включая Россию и Украину. Отношения между Москвой и Вашингтоном вступили в новую эру во время прихода к власти президента России Владимира Путина – она ознаменовалась возрождением напряженности, беспрецедентной со времен «холодной войны».

В четверг глава американской дипломатии Энтони Блинкен встретился в Швеции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, украинский вопрос в ходе сорокаминутного разговора преобладал над другими темами. По словам Лаврова, ничего общего стороны после встречи друг с другом во взглядах не нашли.

Вашингтон, Елена Васильева

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