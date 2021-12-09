Капуста на Украине за год подорожала в пять раз

На Украине белокачанная капуста резко подорожала всего за год в 5 раз и на 26% – всего за одну прошлую неделю.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit.

«На сегодня большинство украинских производителей продают белокочанную капусту по 7-10 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам ключевых игроков рынка, инициируют повышение цен в данном сегменте в основном экспортно-ориентированные компании, которые на текущей неделе начали закупать украинскую капусту для дальнейшей перепродажи в Беларусь. При этом, большая часть данной продукции впоследствии реализуется на российском рынке.

Согласно данным ежедневного мониторинга платформы, многие крупные хозяйства продолжают отказываться от активной реализации качественной капусты в надежде продать продукцию на более выгодных условиях. При этом, спрос в данном сегменте постепенно растет. Это дает возможность остальным производителям повышать отпускные цены. Большинство ключевых игроков рынка не исключают, что рост цен в данном сегменте может сохраниться и на следующей неделе, если крупные хозяйства по-прежнему будут отказываться от продаж белокочанной капусты.

Киев, Елена Васильева

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