Зеленский хочет, чтоб США играли активную роль на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства, передает Интерфакс-Украина.

«Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-либо с Украиной без Украины», – заявил Зеленский.

Киев, Елена Васильева

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