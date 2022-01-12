Не вакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников будут отстраняться от работы после 31 января

На Украине медиков, коммунальщиков и чиновников, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы после 31 января.

Приказ Министерства здравоохранения о перечне профессий, представители которых должны прививаться от COVID-19, вступил в силу 1 января 2022 года.

Как напомнили в пресс-службе Минздрава Украины, приказ предусматривает обязательную вакцинацию для сотрудников органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и коммунальных предприятий и учреждений.

«Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого», – сообщают в Минздраве.

Как заявил министр Виктор Ляшко, несмотря на то, что вариант «омикрон» вызывает более легкое течение болезни, чем «дельта», рост количества больных может создать «существенную нагрузку» на медицинскую систему.

«Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», – говорится в его комментарии, который цитирует киевская газета «День».

Киев, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»