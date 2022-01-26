Киев: Россия не планирует нападения на Украину

Хотя Запад продолжает предупреждать о возможном нападении России на Украину в ближайшие дни, украинское руководство усердно работает над тем, чтобы развеять опасения своего народа. После заседания Совета безопасности на этой неделе президент Владимир Зеленский вновь призвал граждан сохранять спокойствие.

По его словам, Киев вместе с партнерами, дипломатами и военными работает над деэскалацией ситуации. «Все под контролем. Причин для паники нет», – сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников вчера прямо опроверг сообщения о планируемом в ближайшем будущем нападении России. «С точки зрения военных, нет никаких оснований ожидать завтрашнего вторжения», – сказал он в парламенте.

Но это не значит, что его не будет. «Угроза все еще существует», – признал он.

«Наши вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не волнуйтесь, спите спокойно. Не нужно паковать какие-то «чемоданы безопасности», – сказал он журналистам в ответ на тревожные рекомендации СМИ о том, как люди должны вести себя в случае войны.

Резников также утверждал, что, по его информации, российские вооруженные силы еще не сформировали никакой штурмовой группы, что должно свидетельствовать о готовящемся вторжении.

Ссылаясь на последние поставки из США и Великобритании, ICTV – украинский телеканал – сообщает, что сейчас Украина получает оружие, «о котором могла только мечтать».

Понятная ситуация

«Поверьте, там есть много интересного, о чем мы раньше только мечтали», – рассказал телеканал ICTV, не уточняя, какое оружие получила Украина. Во вторник в Киев прибыла третья партия военной техники и боеприпасов из пакета помощи США на сумму 200 млн долларов.

Глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов также призвал народ успокоиться и призвал политиков не манипулировать темой возможной войны.

«В последнее время СМИ пестрят «военизированной фантастикой». Я хотел бы попросить вас: снимите напряжение», – сказал он. Данилов заверил, что «ситуация вполне объяснима», и повторил, что причин для паники нет.

Он подчеркнул, что ситуацию нагнетают СМИ всех стран-инетресантов конфликта.

По его словам, украинское руководство «в настоящее время не видит оснований для широкомасштабного нападения на Украину со стороны Российской Федерации» и заявило, что «это невозможно сделать даже физически».

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинской экономике ничего не угрожает. «Никаких угроз, кроме дезинформационного давления, нет», – сказал он.

По данным СМИ, люди массово скупают доллары и собирают депозиты, опасаясь конфликта.

В понедельник правительство Украины приняло решение отозвать из парламента спорный законопроект об основах государственной политики в переходный период, который включал правила «реинтеграции аннексированного Россией Крыма и части Донбасса, контролируемой «пророссийскими силами»».

По данным СМИ, таким образом Киев выполнил российское условие о том, на каких условиях в среду в Париже могут состояться переговоры в так называемом нормандском формате с участием представителей Украины, России, Франции и Германии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который должен вести переговоры с полпредом России Дмитрием Козаком, вчера заявил, что отзыв проекта не связан со встречей.

Байден рассмотрит санкции против Путина

Глава Белого дома Джо Байден во вторник пригрозил рассмотреть вопрос о введении санкций непосредственно против президента России Владимира Путина, если Москва вторгнется в Украину.

Он сказал, что не намерен направлять американские войска в Украину, но отметил, что в ближайшем будущем может принять решение о переброске некоторых из 8500 американских военнослужащих, которые были активизированы из-за кризиса, для укрепления восточного крыла НАТО.

Он сказал, что решение будет зависеть от того, что Путин «сделает или не сделает».

США, напомним, обвиняют Россию в размещении десятков тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил вчера, что развертывание 8500 военнослужащих в Восточной Европе было «одним из решений, способствующих эскалации напряженности», сообщает в своем материале чешское СМИ novinkу.cz.

Киев, Елена Васильева

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