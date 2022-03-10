Украинских беженцев не пускают в Британию и относятся хуже, чем к отбросам

Небольшая часть украинцев, спасавшихся от войны, смогла попасть в Британию. Однако десятки человек в день возвращаются британскими пограничниками в пределы ЕС, потому что у них нет виз. Они не могут получить их в Кале, поскольку документы выдаются в Париже или Брюсселе. Как сообщает The Guardian, в четверг в Лилле открылся небольшой консульский центр.

Британские официальные лица вернули 600 украинцев из Кале за последние десять дней. С начала конфликта они ежедневно возвращают от границы от пятидесяти до шестидесяти человек.

«Мы заплатили 130 фунтов стерлингов в Румынии за билет на автобус до Лондона. Нам сказали, что проблем быть не должно, но человек двадцать украинцев высадили из автобуса на причале. Я сильная я справлюсь, но старикам тяжелее. Моя мама боится, что нам не дадут визы, и мы не знаем, что делать», – рассказала 26-летняя медсестра Татьяна Осадчукова из Черновцов, которая поехала со своим 16-летним братом Виктором и мамой Лесей в Рединг, где живут остальные члены семьи.

По пути с Украины застряли в гавани

«Они обращаются с нами хуже, чем с отходами», – пожаловался Кшиштоф Микуцкий, польский строитель из Великобритании, у которого есть жена-украинка. Визу не получила ни она, ни ее невестка логопед Алена и свекровь Ольга.

Микуцкий преодолел 6000 киломатров, забрав жену и родственников на украинско-румынской границе. Он надеялся отвезти их в Мэнсфилд, где он живет, но британский паспортный контроль задержал семью на четыре с половиной часа, пока не пришел к выводу, что они не могут путешествовать дальше и должны сначала получить визы. Он пожаловался на отношение британских официальных лиц: «Пограничники говорили о своих домах, смеялись, пока мы сидели на скамейке и ждали. В 5:30 утра нам дали бумажку с номером телефона».

Свекровь, сбежавшая из Николаева, была в шоке: «Больно. Мы так нуждаемся в поддержке». Визы британцы не выдают, отправляют украинцев в Брюссель или Париж.

Министерство внутренних дел Великобритании с начала войны выдало 850 виз украинцам, ставшим мигрантами. В очереди стоит еще 22 000 заявлений.

Из-за того, что местное общежитие для мигрантов переполнено, семье с четырьмя детьми из Харькова, находившейся в пути семь дней, пришлось переночевать в машине. «У нас дела идут плохо», – сообщил прессе отец семейства.

Мэр Кале Наташа Бушар, посетившая переполненное общежитие для украинских мигрантов, резко осудила тот факт, что британцы отказывают в выдаче виз украинским беженцам: «Британские власти не проявляют человеческого подхода. Недостаточно сказать, что они приветствуют беженцев, необходимо сделать все возможное для получения виз или временно отменить визовые требования и создать систему, чтобы они могли подать на них заявление на визу в Соединенном Королевстве».

Киев, Елена Васильева

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