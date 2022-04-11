Две недели с нами никто не связывался – жалуется батальон «Азов»* в Мариуполе

Бойцы украинского батальона «Азов»*, застрявший в на Азовстали в Мариуполе, жалуются на недостаточное общение с политиками. По данным украинских СМИ, националисты критикуют своих политиков за то, что они не выходят на связь более двух недель и не берут их телефоны.

«Много разговоров об обороне Мариуполя, о том, что мы боремся с превосходящими силами противника, что мы не пускаем русских, тем самым задерживая всю русскую армию. А задумывались ли вы о том, каково здесь находиться, как воевать в таких условиях, какие чувствуют себя защитники Мариуполя? – рассказал западными заместитель командира полка Святослав Паламарь – Это как спросить, как дела, а пять минут назад ты засунул в черный мешок соратника, которого знал семь лет».

Батальон Азов – организация, признанная в России террористической и запрещенной, был сформирован в 2014 году во время противостояния с сепаратистами на востоке Украины из состава националистического добровольческого батальона. В настоящее время входит в состав Национальной гвардии Украины.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Апрель 11, Елена Васильева

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